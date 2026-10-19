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Gündem
AA 19.10.2026 08:42

İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 17 şüpheli adliyede

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Emir Sarıgül'ün emniyete geldiği öğrenildi.

İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 17 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Emir Sarıgül'ün ise kendisinin emniyete geldiği ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

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