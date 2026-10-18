Bakan Çiftçi: Devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Birlikte Güçlüyüz, Devlet-Millet El Ele" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yurdun farklı bölgelerinde selin ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin görüntülere yer verdi.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, DEVLET-MİLLET EL ELE ???????? Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. @TC_icisleri @EmniyetGM @jandarma @AFADBaskanlik @sahilguvkom — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 18, 2026

Paylaşımında, afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."