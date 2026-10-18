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Gündem
TRT Haber 18.10.2026 18:43

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi.

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi
[Fotoğraf: TRT Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altıncı Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi öngörülmektedir.

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

"Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür"

Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür.

Ayrıca, SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de, bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanmaktadır."

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Fon soruşturması İletişim Başkanlığı
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