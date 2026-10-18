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Gündem
TRT Haber 18.10.2026 14:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı görsele yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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