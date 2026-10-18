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Gündem
TRT Haber 18.10.2026 13:37

Selde can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul ve Kocaeli'deki selde kaybolan iki kişinin daha cesedinin bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Selde can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz polisi ve polis helikopterinin çalışması sonucunda Haliç'te erkek cesedi bulundu.

Cesedin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu belirlendi.

Böylece sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bölgedeki diğer 2 kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.

Kocaeli'de sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşüp sele kapılan cipte kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmalarında bulunan kişinin kimliği henüz belirlenemezken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ayazağa'da yıkım ve arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul’da çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Selin ardından kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları'nı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. 

Selde can kaybı 6'ya yükseldi

AFAD, İBB İtfaiyesi, JAK ve PAK ekiplerinin kayıp iki kişiyi bulmak için Ayazağa Deresi’nde ve çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. Diğer yandan dere yatağındaki riskli binaların yıkımına da devam ediliyor. 

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