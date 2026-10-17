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Gündem
AA 17.10.2026 23:00

İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek
[Fotograf: AA]

Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır.

TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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İstanbul Ömer Bolat Sel Ticaret Bakanlığı
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