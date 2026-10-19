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TRT Haber, AA 19.10.2026 08:55

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 22 gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

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