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Gündem
AA 23.10.2026 20:02

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, beldede ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ocakta bulunan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiğinin, 5 işçinin ise yaralandığının belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma kapsamında işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğü ifade edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama

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