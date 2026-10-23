Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2026 18:01

Bakan Fidan: İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor" dedi.

Bakan Fidan: İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz.

İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor.

(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) Ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
DMM'den sosyal medyada "yaş doğrulama" tuzağına karşı uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
Japonya, son dönemdeki siber saldırılar nedeniyle güvenlik önlemlerini sıkılaştıracak
17:30
DMM'den sosyal medyada "yaş doğrulama" tuzağına karşı uyarı
17:17
Bakan Kurum: COP31 dünyanın 50 yılı için bir milattır
16:52
Moskova'daki 4 havalimanında İHA tehdidi nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu
17:52
MHP'de kurultay tarihi belli oldu
16:36
20. Türk Tarih Kongresi, 30 ülkeden 300 akademisyeni buluşturacak
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ