Bakan Fidan: İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz.

İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor.

(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) Ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca."

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