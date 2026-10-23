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TRT Haber 23.10.2026 16:48

MHP'de kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin 15'inci Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." dedi.

MHP'de kurultay tarihi belli oldu

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