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TRT Haber 23.10.2026 15:26

78 ilde uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, 78 ilde eş zamanlı düzenlenen dev uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 768 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bini aşkın uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 bin 733 şüpheliden 1466’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

78 ilde uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 78 il emniyet müdürlüklerince düzenlenen baskınlara adeta ordu büyüklüğünde bir güç katıldı. Sahada 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Zehir tacirlerinin sokak düzeyindeki ve organize ağlarına ağır darbe vurulan operasyonların bilançosu açıklandı. Yapılan aramalarda; 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin yarısından fazlası uutuklandı

Operasyonlar neticesinde yakalanan 2 bin 733 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1466’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 414 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak; "Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonlarda emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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