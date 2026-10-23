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Gündem
TRT Haber 23.10.2026 14:25

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak yeniden gözaltına alındı

Fon soruşturması kapsamında, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, "1 milyon dolar elden menfaat temin ettiği" ve kurumu zarara uğratarak usulsüz işlem yaptığı iddialarıyla yeniden gözaltına alındı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak yeniden gözaltına alındı

Sermaye piyasaları ve fon hareketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak hakkında yeni delil ve ifadeler doğrultusunda yeniden gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasına giren son beyanlara göre; Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’ya ait kaynakların ilgili fonlara aktarılması karşılığında Tera Grubu’ndan 1 milyon dolar nakit parayı elden aldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Taha Çakmak’ın; Türkiye Sigorta’ya ait yüksek hacimli mevduatları Tera fonlarına aktararak haksız kazanç elde ettiği, bu mevduat girişleri karşılığında Tera Grubu’na ait hisselerden şahsi portföyü için alım yaptığı, Tera Grubu’nun "Graintürk" hissesine giriş yapması şartıyla Türkiye Sigorta mevduatlarını Tera fonlarına yönlendirdiği, bu zincirleme işlemler neticesinde hem Graintürk hem de Tera Grubu hisseleri üzerinden organize şekilde şahsi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan Taha Çakmak’ın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

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