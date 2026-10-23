Yargıtay: Araç hasar bilgisi silinmesi davasında tüketici mahkemesi görevli

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir araç sahibi, kendi adına kayıtlı aracın 2010'da bir kazaya karıştığı yönünde kaza tespit tutanağı düzenlendiği ve bunun Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlendiğini 2019'da fark etti.

Aracıyla bir kazaya karışmadığını belirterek kaydın silinmesi için birden fazla kez ilgili sigorta şirketine başvuru yapan kişi, talebinin karşılanmaması üzerine İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

Yerel mahkeme, araç sahibinin kaza tutanağında imzasının bulunmadığı, tutanakta sürücü olarak başkasının adının yer aldığı, aracın kazalı fotoğrafının yer almadığı, teyide muhtaç durumlar bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, bu nedenle SİSBİS kaydının silinmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, görevli mahkeme yönünden hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

"Davaya bakma görevi tüketici mahkemesine aittir"

Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, davalı sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, davacının ise tüketici vasfında olduğu belirtildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda sigorta hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı anımsatılan kararda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ise "Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Anılan düzenlemeler uyarınca, dava konusu olayda Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanamayacağı kaydedilen kararda, "Açıklanan nedenlerle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. maddesi gereğince işbu davaya bakma görevi tüketici mahkemesine aittir." denildi.