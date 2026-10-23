Duman 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2026 12:00

Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Özbekistan ziyaretimizin, çocukların refahını önceleyen yeni adımlara ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Özbekistan ziyaretimizin, çocukların refahını önceleyen yeni adımlara ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ziyaret kapsamında katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı bir videoya da paylaşımında yer verdi.

 

Videoda, Semerkant'ta lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmadan detaylar yer alıyor.

İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunun 5'incisinin açılış töreninden görüntülerin de olduğu videoda, zirve çerçevesinde hazırlanan "Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergi gezisinden kesitler de bulunuyor.

Ayrıca videoda, Emine Erdoğan'ın İmam Buhari Türbesi'nin de bulunduğu İmam Buhari Anıt Kompleksi'ni ziyaretinden görüntüler de sunuldu.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Özbekistan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İsrail, uluslararası sisteme güveni eksiltiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
AR-GE merkezi sayısı 1365'e yükseldi
12:06
İstanbul'da hava kirliliği arttı: En yüksek ölçüm Sultangazi'de
12:08
Kaliningrad: Rusların blöfü mü son kırmızı çizgisi mi?
11:59
Bakan Fidan: İsrail, uluslararası sisteme güveni eksiltiyor
11:50
Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırına 960 bin mayın döşediği iddia edildi
11:51
Yerli turistler aile ziyaretleri için 115,4 milyar lira harcadı
Güneydoğu'nun en yüksek dağına kayak merkezi kuruluyor
Güneydoğu'nun en yüksek dağına kayak merkezi kuruluyor
FOTO FOKUS
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı savaşan İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ