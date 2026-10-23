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Gündem
AA 23.10.2026 11:16

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

"Süreci yakından takip ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, meydana gelen patlamanın ardından madende mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, açıklamasında süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti;

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

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