Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde hafta sonu adeta iki farklı mevsim bir arada yaşanacak. Hafta sonunun ilk günü kuzey ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olurken, pazar günü yağışlı hava batı ve iç bölgeleri tamamen terk ederek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya çekilecek.

Yarın özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaşayan vatandaşları yağışlı ve serin bir hava bekliyor. Marmara'nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Bursa hattı ile Batı ve Orta Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun) gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Yağışlı hava İç Anadolu’da başkent Ankara'nın kuzeyi ile doğuda Sivas çevresini de etkisi altına alacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte İstanbul’da en yüksek 19, Ankara’da 19, Samsun’da ise 21 derece civarında seyredecek.

Yurdun batı ve güney kıyıları ise hafta sonunun ilk gününü oldukça ılık ve güneşli geçirecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklenmezken, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu planı yapanlar için hava sıcaklığı İzmir’de 25, Antalya’da 27, Adana’da ise 30 dereceye kadar ulaşarak adeta pastırma yazı havası yaşatacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri de haftanın ilk tatil gününü yağışsız, parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılayacak.

Pazar günü ise yurt genelinde hava dengeleri tamamen değişecek. Yarın yağmurun ve şimşeklerin etkili olduğu İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz hattında bulutlar dağılacak; yerini parçalı ve az bulutlu, güneşli bir havaya bırakacak. Yağışın kesilmesiyle birlikte batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek; İstanbul 20, Ankara 21, İzmir ise 25 derece olacak.

Pazar günü dikkat çeken en önemli meteorolojik gelişme ise yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne taşınması olacak. Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis’ten başlayıp Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Hakkari’ye kadar uzanan geniş bir hat üzerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Benzer şekilde Doğu Karadeniz'in doğu ucunda, Artvin çevresinde de yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Pazar günü sağanağın etkisinde kalacak olan Diyarbakır'da termometreler 22 dereceyi gösterirken, yüksek kesimlerde yer alan Erzurum’da sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.