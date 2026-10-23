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Gündem
TRT Haber 23.10.2026 09:30

Canlı bahiste "7 saniyelik" organize vurgun: 8 şüpheli daha gözaltında

İstanbul'da yasal bahis sitelerine altyapı ve veri sağlayan firmada çalışan analistin, canlı bahis akışını 7 saniye geciktirip ortaklarına kupon yaptırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan veri analistinin ardından bağlantılı 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Canlı bahiste "7 saniyelik" organize vurgun: 8 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Spordata isimli firmanın spor verisi analitiği alanında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirildi.

Firmanın, spor bahsi alanında faaliyet gösteren yasal bahis siteleri olan kurumsal müşterilerine bahis oynanacak müsabakaların altyapı desteğini sağladığı aktarılan açıklamada, firmada veri analisti olarak çalışan O.B'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında oynanan karşılaşmalarda canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı kaydedildi.

Açıklamada, O.B'nin bahis şirketlerinde hesap açtırdığı ortaklarına, skor oluştuktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği kaydedildi.

192 milyon liralık hareketlilik

Şüphelinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirilen açıklamada, devam eden çalışmalarda O.B'nin MASAK raporu incelemesinde hesaplarına toplam 192 milyon lira giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin konuyla bağlantılı ortak çalıştığı 8 şüphelinin daha tespit edildiği, düzenlenen operasyonla da bu zanlıların gözaltına alındığı aktarıldı.

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