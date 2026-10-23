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TRT Haber, AA 23.10.2026 08:25

Mal varlığını aklama soruşturmasında Ankara merkezli operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tespit edilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mal varlığını aklama soruşturmasında Ankara merkezli operasyon düzenlendi

Öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomiye dahil edilmesine yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında çok sayıda adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı açıklandı.

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği, şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ile delil niteliğindeki eşyalara el konulduğu bilgisi verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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