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Gündem
TRT Haber 22.10.2026 23:57

Beşiktaş Crystal Palace ile berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Crystal Palace ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda 22.00’de başlayan mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetti. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşısında sahaya; Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard ve Oh ilk 11’iyle çıktı. Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace ise Beşiktaş karşısında; Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino ve Mateta ilk 11’iyle sahada yer aldı.

7’nci dakikada sol kanattan paslaşarak ceza sahasına giren Crystal Palace’ta Mateta, altıpas içinde önünde kalan topa yerden sert vurdu. Top ağlarla buluşurken, gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

30’uncu dakikada Crystal Palace’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde boşta kalan Mateta, altıpasın önünden gelişine vurdu. Kaleci Nübel, iyi bir refleksle topu kurtardı.

45+2’nci dakikada Salih Özcan’ın orta saha gerisinden gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Ndidi, çaprazdan ceza sahasına girdi. Ndidi’nin yerden kalenin sağına yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş Crystal Palace ile berabere kaldı

51’inci dakikada Crystal Palace’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Khalaili’nin yerden ortasına Pino gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Hakem Danny Makkelie, ilk olarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

55’inci dakikada Beşiktaş’ın savunmadan çıkarken Djalo ile yaptığı pas hatasında top Mateta’nın önünde kaldı. Topu hızla ceza sahasına taşıyan Mateta, çaprazdan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

73’üncü dakikada Beşiktaş’ın sol kanattan geliştirdiği atakta Crystal Palace savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayının gerisinde Olaitan’ın önünde kaldı. İki rakibinden sıyrılan Olaitan’ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta top kalenin solundan ağlarla buluştu: 2-2.

77’nci dakikada Ümit Akdağ, sol kanattan hareketlenen Larsen’e kayarak yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Beşiktaş, oyunun son bölümünde baskısını artırsa da mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Miretti oyuna devam edemedi

Mücadelenin 36’ncı dakikasında Beşiktaş yarı alanında rakibiyle girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Miretti, saha içinde ve dışında yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, 39’uncu dakikada Miretti’nin yerine Salih Özcan’ı oyuna dahil etti.

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