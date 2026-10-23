DMM'den sosyal medyada "yaş doğrulama" tuzağına karşı uyarı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin kritik bir duyuru paylaştı.

Açıklamada, kötü niyetli kişilerin "Hesabınız kapatılacak", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi panik oluşturmayı amaçlayan ifadelerle; sahte SMS, e-posta ve bağlantılar üzerinden vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef aldığı bildirildi.

Doğrulama sadece e-Devlet üzerinden yapılacak

Çocukların dijital alanda korunması ve veri güvenliğini esas alan yeni düzenlemenin işleyişine açıklık getiren DMM, şu bilgileri paylaştı;

Yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak "yaş doğrulama belirteci" ile gerçekleştirilecek. Bu sistemde sosyal medya platformlarına hiçbir kimlik bilgisi iletilmeyecek; platformlar sadece kullanıcının gerekli yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını görebilecek. 1 Kasım 2026 itibarıyla başlayacak olan uygulama, ilk etapta yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacak. Mevcut hesapların doğrulama işlemleri ise 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu sebeple "Doğrulamazsanız hesabınız bugün silinecek" türü iddialara kesinlikle itibar edilmemesi istendi.

Dolandırıcılara karşı 4 hayati uyarı

Merkez, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken güvenlik kurallarını şu şekilde sıraladı;

Yaş doğrulama işlemleri yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır. İşlem öncesinde tarayıcının adres çubuğu mutlaka kontrol edilmeli; resmi siteye benzeyen yanıltıcı adreslere girilmemelidir.

SMS, e-posta ya da sosyal medya aracılığıyla gönderilen yönlendirme bağlantılarına (linklere) kesinlikle tıklanmamalıdır.

e-Devlet şifresi, SMS onay kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalıdır.

Telefonla arayarak, mesaj atarak veya sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, şifre ya da kart bilgisi talep eden şahıs ve hesaplara karşı son derece dikkatli olunmalıdır.