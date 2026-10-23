Bakan Kurum, COP31'e özel hazırlanan 'Let's COP' şarkısını paylaştı

Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği buluşmada, zirvenin sanat ve kültür programlarının kendisini heyecanlandıran başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Antalya'da düzenlenecek zirvenin sanatın sesiyle daha güçlü duyurulmasını istediklerini ifade eden Kurum, sanatçıların önemli eserleri bulunduğunu ve COP31'e özel şarkılar hazırlandığını söyledi.

Kurum, konuşmasının ardından katılımcılara zirve için hazırlanan şarkıyı ilk kez dinletti.

???? “Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP..." #COP31 @turkiyecop31 https://t.co/UfjO79cgK9 — Murat KURUM (@murat_kurum) October 23, 2026

İngilizce hazırlanan "Let's COP" adlı şarkıda, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak bir gelecek için harekete geçme mesajları öne çıkıyor.

Şarkının video klibinde, Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerine de yer veriliyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Bakan Kurum, COP31'e özel hazırlanan şarkıyı sosyal medya hesabından da paylaştı. Kurum, paylaşımında "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP!" ifadelerini kullandı.