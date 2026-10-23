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Gündem
AA 23.10.2026 18:49

Bakan Kurum, COP31'e özel hazırlanan 'Let's COP' şarkısını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan "Let's COP" adlı şarkıyı ilk kez tanıttı. İngilizce hazırlanan şarkıda, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak bir gelecek için harekete geçme mesajları öne çıkıyor.

Bakan Kurum, COP31'e özel hazırlanan 'Let's COP' şarkısını paylaştı

Bakan Kurum, COP31 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği buluşmada, zirvenin sanat ve kültür programlarının kendisini heyecanlandıran başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Antalya'da düzenlenecek zirvenin sanatın sesiyle daha güçlü duyurulmasını istediklerini ifade eden Kurum, sanatçıların önemli eserleri bulunduğunu ve COP31'e özel şarkılar hazırlandığını söyledi.

Kurum, konuşmasının ardından katılımcılara zirve için hazırlanan şarkıyı ilk kez dinletti.

İngilizce hazırlanan "Let's COP" adlı şarkıda, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak bir gelecek için harekete geçme mesajları öne çıkıyor.

Şarkının video klibinde, Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerine de yer veriliyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Bakan Kurum, COP31'e özel hazırlanan şarkıyı sosyal medya hesabından da paylaştı. Kurum, paylaşımında "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP!" ifadelerini kullandı.

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COP31 Murat Kurum
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