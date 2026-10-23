Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2026 20:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yer aldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Manisa'da akü fabrikasında yangın
20:52
Yapay zekayla tıbbi teşhise ilişkin yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
20:52
Çukurova Belediye Başkanı Kozay görevden uzaklaştırıldı
20:53
İran lideri Hamaney'in danışmanı: İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor
20:50
Trump, Ukrayna'daki internet sorunu çözülmezse Musk ile görüşecek
20:22
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı kararı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ