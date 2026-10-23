Bakan Çiftçi: Lüksemburg makamlarıyla çok boyutlu iş birliğine hazırız

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile görüştü.

Bakan Çiftçi görüşmede, Türkiye ile Lüksemburg arasındaki diplomatik ilişkilerin 80'inci yıl dönümünde iki ülke arasındaki iş birliğinin karşılıklı güven, anlayış ve saygı temelinde geliştiğini belirtti.

Terör ve yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Terör ve yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadeleyi müttefik dayanışmasının temel unsurlarından biri olarak görüyor, dostlarımızı da bu tehditlere karşı müteyakkız olmaya davet ediyoruz." dedi.

Göç yönetiminin Bakanlığın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Suriye’de barınma, istihdam ve gönüllü geri dönüşler sonrası diğer çalışmalar kapsamında Lüksemburg makamları ile çok boyutlu iş birliğine de hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.