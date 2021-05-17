Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnaf ve çiftçilerle ilgili yeni müjdeleri açıkladı.

Esnafa verilecek destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz"dedi.

Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımıza vermiş olduk" açıklamasını yaptı.

Hibe ve hububat alım fiyatlarından memnuniyetini dile getiren esnaf ve çiftçiler, yeni kararların üreticinin mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.

ATO Başkanı Baran: Destekler topluma refah olarak dönecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hibe ve Nefes Kredisi adımlarının, tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir dayanak niteliği taşıdığını belirtti.

"Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir"

İESOB Başkanı Mutlu: Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğine ilişkin, "Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç: Firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnaf ve sanayiciye yönelik açıkladığı desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Salgından zarar gören küçük işletmelerimize verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalması da iş dünyamıza moral veren bir haber olmuştur"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hibe ve Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ettiklerini iletti.

ASKON Genel Başkanı Aydın: Açıklanan destekler büyük moral kaynağı oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, esnafa yeni destek paketini değerlendirdi.

Bu zor süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aşacaklarını vurgulayan Aydın, "Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Camiamız adına teşekkür ediyorum

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar: Fiyatın hasat öncesinde açıklanması çok olumlu

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, hububat alım fiyatlarının hem çiftçi hem sanayici hem de tüccar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Taşpınar, "Çiftçi, sanayici ve tüccarın yüzde 80-90'ı fiyatın bu civarda olmasını talep ediyordu. Bana göre tüm kesimlerin istediği fiyat gerçekleşti. Ulusal Hububat Konseyi içinde hem çiftçi, hem sanayici hem de tüccar var. Ortak beklenti bu şekildeydi. Bence bu fiyatla orta yol bulunmuş oldu. Hem çiftçi hem sanayici hem de tüccarın beklentisine uygun fiyat açıklandı. Bu çok doğru bir fiyat oldu" diye konuştu.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Destekler esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan yeni destek paketini değerlendirdi.

"Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyor, KOBİ'lerimiz açısından büyük önem taşıyan bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.

İSTİB Başkanı Kopuz: Zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu

Desteklerin çok zor durumda olan esnafa can suyu olmasını dileyen İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi içeren destekler, bu durumun da göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor" dedi.

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: Bu destekler esnafımıza nefes olacak

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, esnafa yönelik açıklanan yeni destek paketine ilişkin, "Her şeye rağmen bu desteklerin esnafımıza nefes olacak" dedi.