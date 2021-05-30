1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçilecek. Gözler, Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarda. Peki ikinci aşamada vakaların artmaması için nasıl bir yol izlenmeli?

"Maskemizin takılı olması bizi koruyacaktır"

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "Mesafeyi korumak, açık havada olmak, aşılı olmak ve maskemizin olması bizi çok büyük bir oranda koruyacaktır. Bunun faydalarını kullanarak biraz daha sosyalleşebileceğimiz bir yaz geçirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Karantina süresi 14 güne çıkarıldı

Uzmanlara göre yazın hızla yapılacak aşı uygulaması, kış aylarını belirleyecek önemli bir faktör. Yine dikkat çeken bir tedbir de, temaslı karantina süresinin 10 günden 14 güne uzatılması. Varyant virüslerin hücreye çabuk tutunması ve hastalığın kuluçka süresinin uzaması bunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

"Kapanmalarla geldik bu noktaya"

Bu sürece tedbirler sayesinde gelindiğini söyleyen Prof. Dr. Sıla Akhan, "Hem açılmaların başlayacağı hem de sayıların azaltılmasını belli bir zorlukla hallettik. Kapanmalarla geldik bu noktaya. O yüzden de bunu kaybetmemek adına daha temkinli gitmeyi sağlamalıyız" diye konuştu.

Vietnam'da görülen hibrit varyant

Vietnam'da ortaya çıkan ve Hindistan ile İngiltere varyantının birleşmesinden oluşan hibrit varyant gündemde. Hastalığın daha da bulaşıcı hale geldiği belirtiliyor.

"Bu her zaman olabilecek bir şey. Eğer baskılayamazsak, kontrol edemezsek çoğaldığı müddetçe mutasyonların değişebileceğini biliyoruz. Buna fırsat vermememiz gerekiyor. Hep kontrol altında tutmak için de şu anki durum ideal ve bunu korumak zorundayız."

Kamera: Mustafa Oğuz