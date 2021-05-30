Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülkenin ulaştırma alanında katettiği mesafeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede ulaştırma alanının öneminin arttığını ve iki ülkenin bu alanda geçmişten gelen işbirliği tecrübesine dikkat çekti.

Ulaştırma projeleri ele alındı

Aliyev, bölgede “Zengezur” koridoru üzerinde çalışıldığını belirterek, bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlanacağına işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da Azerbaycan’la Türkiye arasında ulaştırma ve demiryolu alanında devam eden projelere ilişkin son durumu paylaştı.

Aliyev'e fetih sureli kılıç

Karaismailoğlu, Aliyev'e Karabağ zaferini sembolize eden, üzerinde Fetih suresinden ayetlerin yazılı olduğu kılıç hediye etti.

Hediye için teşekkür eden Aliyev, kılıcın "barış kılıcı" olduğunu söyledi, Karaismailoğlu da "Bunu görünce barış da olur" yanıtını verdi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev Merkezini ve Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni ziyaret etti.

