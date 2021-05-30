Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor.

Vergi ve Öğrenci kredisi borçları, sigorta primleri ve trafik cezaları...

Milyonlarca borçlu için yeniden yapılandırma imkanı getiren kanun teklifi bu hafta Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları ve gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da teklif içinde yer alacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

Borçlar taksitlendirilecek

Yapılandırmadan, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6-9-12 ve 18 ay taksit imkanından yararlanacak.

İlk taksit ödemeleri Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak.

Matrah artırımı geliyor

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımını da sağlıyor.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek.

Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

Komisyonların gündemi

Adalet Komisyonunda askeri suçun tanımının yapılması, asker kişilerin yakalanması ve tutuklanmasında izlenecek usullerin düzenlenmesi, askeri suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ve Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasını içeren Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu, 3 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu konuda sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 3 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, çocuk işçiliği ile alakalı çalışmaları ve örnek projeleri anlatacak.

Dışişleri Komisyonu, 2 Haziran Çarşamba günü toplanarak uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 4 ayrı kanun teklifini görüşecek.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, çarşamba günü İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, perşembe günü ise Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayii ve Ticaret AŞ ile Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da gerçekleştirilecek.