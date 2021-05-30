Küresel bir marka daha Türkiye'de akıllı telefon üretmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde küresel ve yerli bir markanın ortaklaşa kurduğu akıllı telefon üretim tesisini ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

'Türkiye'de cep telefonu üretim kapasitesinde büyük sayıya ulaştık'

Çalışanlardan bilgi alan Bakan Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.

Varank şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'de cep telefonu üretim kapasitesi anlamında büyük bir sayıya ulaştığımızı söyleyebiliriz. Akıllı telefon pazarı Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir pazar. Gittikçe global pazar büyümeye devam ediyor. Türkiye'de de önemli yatırımcıların çok önemli yatırımları oldu."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin avantajlarından faydalanın"

Varank, küresel markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmalarını hedeflediklerini belirtti.

"Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın."

[Fotoğraf: AA]

4 model akıllı telefon üretiliyor

4 akıllı cep telefonu modeli piyasaya sürülecek. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 450 bin adet. Gelecek yılın üretim hedefi ise 1 milyon.

Arçelik ile işbirliğine giden Çin markası TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160 ülkede satılıyor.

[Fotoğraf: AA]