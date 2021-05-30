Cumhuriyet Halk Partisi, yeni anayasa çalışmasını tamamladı ama kamuoyu ile henüz paylaşmadı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan anayasa için "Uygun iklim yok" açıklaması geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında işte bu süreç değerlendirilecek. Millet İttifakı ortakları ile görüşülecek.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem CHP'nin kırmızı çizgisi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirecek bir çalışmaya destek verilmeyecek.

CHP, Anayasa'nın seçimden sonra yapılmasından yana. Kılıçdaroğlu son kararı A takımı ile değerlendirecek.

Partinin üye sayısı da güncellendi

Örgütlerde yaşanan istifaların ardından CHP'nin üye sayısı da güncellendi. MYK toplantısında güncel verilerle değerlendirme yapılacak.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı da son durum hakkında bilgilendirme yapacak.



