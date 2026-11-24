Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta dün saat 14.30'da etkili olan lodos nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ağacın üzerine devrildiği araçta hasar meydana gelirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Görüntülerde ağacın büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada cep telefonuyla konuşarak yürüyen bir kişi, gürültüyü duyarak ağaca doğru bakıyor. Ağacın devrildiğini gören kişi saniyelerle yürüdüğü kaldırımdan iş merkezinin girişine doğru kaçıyor.

Görüntülerde ağacın üzerine devrildiği araçta meydana gelen hasar da görülüyor.