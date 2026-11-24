Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında hazırlanan yatırımda Demirköprü Barajı'nın su yüzeyi güneşten elektrik üretimi için değerlendirilecek.

Yaklaşık 500 dönümlük alana kurulacak santralin toplam yatırım bedelinin 41 milyon euro olması öngörülüyor.

Her biri 550 vat gücünde 91 bin 368 panelin kullanılacağı santral, 50,25 megavat pik toplam panel kapasitesine ve şebekeye aktarılabilecek 35 megavatlık çıkış gücüne sahip olacak. Tesiste, yılda yaklaşık 77,6 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Önlisansı 23 Temmuz'da verilen projede üç ay önce saha çalışmalarına başlandı. Ekim ayında ilk panellerin suya indirilmesiyle sistemin su üzerindeki kurulumuna geçildi.

Farklı sayılarda panelden oluşan platformlar, kıyıda işçiler tarafından tek tek monte edildikten sonra teknelerle barajın iç kesimlerine taşınıyor.

[Fotoğraf: AA]

Değişken su seviyesine göre tasarlandı

Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesinin değişebilmesi nedeniyle yüzer platformlar, bağlama sistemleri ve kablo bağlantıları bu koşullara uygun tasarlandı.

Barajın taban yapısı, rüzgar ve dalga koşulları dikkate alınarak toplam ağırlığı 8 bin ton olacak yüzer sistem için esnek bir bağlama sistemi planlandı. Kablo bağlantılarında da suyun yükselip alçalmasına uyum sağlayacak uzunluk payları öngörüldü.

Projede kullanılacak paneller ise yüksek nem ve güneş ışığına dayanıklı olacak şekilde seçildi. Santral işletmeye alındığında rüzgar, su seviyesi ve platform hareketleri uzaktan izlenecek. Bağlama hatları ve platformlar düzenli olarak kontrol edilecek.

Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanarak askıya çıkarıldı.

Kurulum ve işletme sürecinde balık popülasyonu ve çevresel göstergeler, alınacak su numuneleri ve tutulacak kayıtlarla takip edilecek.

[Fotoğraf: AA]

Yatırımcı firmanın yönetim kurulu başkanı Muhammet Balkaya, malzeme seçiminden mühendislik çalışmalarına kadar projedeki tüm aşamaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk tesisi ve izlenen yatırım olması sebebiyle özenerek çalıştıklarını ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin enerji gidişatına, enerjisine yön verecek bir adımda köşe başı olan bu tesisi layıkıyla yerine getirmeyi amaçladık. Santrali aşamalı olarak devreye alacağız, ilk 9 megavatlık elektrik üretimini 2027'nin ocak sonu ile şubat ortası arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tesisin tamamını ise mayıs sonunda devreye almış olacağız. Burada yaklaşık 20 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasite var. Yüzer GES'lerin orman veya tarım arazisine ihtiyaç duyulmadan su yüzeyinde kurulabildiğini göstermiş olduk. Bunu yaparken kapladığınız yerde hem suyu koruyorsunuz ve buharlaşmasını engelliyorsunuz, su altındaki bitki örtüsüne, balık türleri ve balıkların büyümesi ve çeşitliliğine katkıda bulunuyorsunuz. Bu yönleriyle ciddi artısı olan yatırım türü."

Balkaya, Demirköprü'de edinecekleri deneyimi yeni yatırımlara taşımak istediklerini sözlerine ekledi.