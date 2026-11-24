TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, insanı merkeze alan, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı altyapılar inşa ettiklerini söyledi.

"COP31 süreciyle yeşil ulaşım vizyonumuzu dünyaya taşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır güçlü bir Türkiye'dir." ifadesini kullanan Uraloğlu, yatırımları insan, yük ve veri odaklı yaklaşımla 12. Kalkınma Planı ve stratejik hedefleri doğrultusunda, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, "Vizyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nda akıllı, güvenli ve entegre ulaştırma sistemleri ile hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmaktır." diye konuştu.

Ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün yatırım programımızda 852 ana proje kapsamında toplam 1881 projemiz bulunuyor. Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz. 2026 sene başı yatırım programımızda 562,7 milyar lira ödeneğimiz yer alıyordu. 2027 yılı yatırım teklifimiz yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu tutarın yüzde 52'sini demir yoluna, yüzde 37'sini kara yoluna ayırıyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumuyla 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşabildiğine işaret ederek, 57,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 27,8 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bu coğrafyanın fırsatlarını, ulaştırma yatırımlarıyla üretime, ticarete ve istihdama dönüştürdüklerini söyledi.

"Türkiye'yi küresel ticaretin güçlü ve rekabetçi lojistik merkezi haline getirdik"

Küresel ticarette artık hız, güven ve kesintisiz ulaşımın öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, Ümit Burnu rotasında 45, Süveyş Kanalı'nda 35 gün süren taşımacılığın, Kalkınma Yolu ile 25 güne, Orta Koridor ile yalnızca 18 güne indiğini, bölgesel krizlerle stratejik önemi artan alternatif ticaret koridorlarına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi küresel ticaretin güçlü ve rekabetçi lojistik merkezi haline getirdiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yatırımlarla Orta Koridor bağlantısallığını güçlendirirken, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sınırda karbon düzenlemelerine uyumu önceliklendirdiklerini dile getirerek, "Orta Koridor bağlantısallığımızı TRIPP Koridoru ile artırıyoruz. 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'yla Zengezur üzerinden Azerbaycan'a yeni bağlantı kurarak Türk dünyasıyla ekonomik işbirliğimizi ve bölgesel bağlantılarımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolunu intermodal taşımacılığın omurgası haline getirdiklerini anlatan Uraloğlu, "72 ülkenin üye olduğu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 başkanlığını üstleniyoruz. Bu dönemde bağlantısallık, dirençlilik ve sürdürülebilirliği önceliklendirerek küresel ulaştırma politikalarına katkı sağlayacak ve tecrübemizi uluslararası işbirliklerine taşıyacağız." dedi.

Uraloğlu, Antalya'daki COP31'de Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, yeşil dönüşüm adımlarını somutlaştırdıklarını, 45 havalimanını karbon akreditasyonuyla belgelendirdiklerini söyledi.

Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile yolcu ve yük taşımacılığında yeşil dönüşüme yön verdiklerini, demir yolu ve toplu taşımayı güçlendirerek sıfır emisyonlu araçların, temiz enerji ve sürdürülebilir yakıtları yaygınlaştıracak adımları belirlediklerini ifade eden Uraloğlu, "Kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk Bakanlık olduk. Yıllık emisyonu hesaplayarak ulaştırma projelerimizin karbon kredisi kayıtlarını oluşturmaya başladık. Elektrikli araç dönüşümünde Avrupa'nın 4. büyük pazarı konumuna yükseldik. Yaklaşık 500 bin elektrikli araç ve 50 bin şarj soketimizle bu dönüşümü hızla sürdürüyoruz. Bugün ülkemizde satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 18'i elektrikli." diye konuştu.

"Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak"

Bakan Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azalttıklarını vurgulayarak, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz. Yeşil Liman kriterlerimizi güncelledik. BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanımız Yeşil Liman Sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."

Uraloğlu, mevcut Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.

Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.

Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda iltisak hatlarıyla sanayi bölgeleri ve limanları demir yoluna bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, 14 olan lojistik merkez sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti.

"Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, hayata geçirilen 274,2 kilometrelik banliyö hatlarıyla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdiklerini söyledi.

Banliyö hatlarına ilaveten İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdikleri metro ağırlıklı projelerle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduklarını anımsatan Uraloğlu, İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi-Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla vatana ve millete hizmet sunduklarını belirterek, "Yıl içinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hizmette olan​​​​​​​ 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağının 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, 1566 kilometresini ise kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, "KÖİ projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, kara yolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle daha finanse edebilir, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zeka destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta belgeleri dijital ortama taşıdıklarını, elektronik geçiş belgelerini 7 ülkede kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Ankara'daki Ana Yönetim Merkezi ile akıllı ulaşım sistemleri merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara'da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresi kara yolu ile yaklaşık 3 saate inecek."

"İHA trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz"

Bakan Uraloğlu, "hava yolunu halkın yolu yapacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayarak, bu anlayışla, "dünyada ulaşılmadık hiçbir nokta kalmayacak" hedefini ortaya koyduklarını ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 81'den 175'e yükselttiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"247 milyon yolcuyla ülkemiz, Avrupa'da 3., dünyada 7. sıradadır. 8 yaşına giren İstanbul Havalimanımız açıldığından bu yana 490 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. Yolcu trafiğinde Avrupa'da, küresel bağlantı merkezi olarak ise dünyada 1. sıradadır. 18 Eylül'de İstanbul Havalimanımızın 4. pistini hizmete aldık. Bu yatırımla doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlarken, yalnızca iki ayda 2 bin ton karbon emisyonunu azalttık. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayımızı yüzde 123 artırdık. Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İnsansız hava araçlarının (İHA) trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz. Ülkemizde aktif İHA pilotu sayısı 1 milyon 900 bine yaklaştı."

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetim radarını Gaziantep'te hizmete aldıklarını hatırlatarak, 2 yaşındaki Çukurova Havalimanının açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceklerini dile getirdi.

Hayata geçirdikleri hava yolu projelerine değinen Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro, devletimiz bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Samsun Çarşamba Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırıyoruz. Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60'a yükselteceğiz. Trabzon'a deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Aydın'a 2 bin 900 metrelik pisti, 24 bin metrekarelik yeni terminaliyle yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle yeni havalimanı yapıyoruz."

"Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini yerli ve milli sistemimizle yönetiyoruz"

Bakan Uraloğlu, yatırımlar ve yeni düzenlemelerle denizcilik sektörünü büyütmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, liman tesisi sayısının 218'e ulaştığını, tersane sayısını 37'den 85'e, yat limanı kapasitesini ise 8 bin 500'den 26 bine çıkardıklarını anlattı.

Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarında ülke haklarını korumaktan asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık. Gemi insanlarımız Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün beyaz listesinde. Uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemiyle 6 ülkeye hizmet veriyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz bu yılın 10 ayında 248 deniz olayında 931 kişinin kurtarılmasını koordine etti. Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini yerli ve milli sistemimizle yönetiyoruz. Tersanelerimiz artık dünyanın ilklerini inşa ediyor. Dünyanın ilk yelkenli Ro-Ro gemisi ve e-metanol yakıt sistemine sahip ilk rüzgar türbini destek gemisi Türk tersanelerinde üretiliyor. Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor. Haliç Yat Limanı ve Kompleksi'nin ikinci etabıyla 696 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'a kazandırıyoruz."

Uraloğlu, haberleşmede ülkeyi dijital dünyanın merkezine taşıdıklarını dile getirerek, geniş bant ve mobil abone sayılarının 100 milyonu aştığını, fiber altyapıyı 81 bin kilometreden 720 bin kilometreye çıkardıklarını anımsattı.

"Türk Devletleriyle LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz"

5G'de, ilk sinyali 1 Nisan 2026'da verdiklerini, abone sayısının 44,5 milyona ulaştığını aktaran Uraloğlu, "5G'de yerli ürün oranı yüzde 60. 2 yıl içinde Türkiye'nin tamamı 5G kapsamında olacak. TÜRKSAT uydularımız kapsama alanı ile 3 kıtaya erişiyor, 111'den fazla ülkeye hizmet veriyor. Kritik ve askeri haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A'yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031'de hizmete alacağız. Katar ile ortak uydumuz Türksat-Biruni'nin sözleşmesini imzaladık, uydumuz 2030'da hizmete girecek. Türk Devletleriyle de ortak LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını şeffaflık ve hesap verebilirlikle ele aldıklarına işaret eden Uraloğlu, yatırımların her aşamasında denetimi ve kamu yararını esas aldıklarını, kamu kaynaklarının kullanımında gösterdikleri hassasiyetin bütçe gerçekleşmelerine de yansıdığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu yıl 3 sektörde 584,6 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 147 projeyi milletin hizmetine sunduklarını belirterek, hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 24 yıldır ülkenin dört bir yanını yatırımlarla ve hizmetlerle buluşturduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak hizmetlerimize hızlanarak devam edeceğiz. Şehirlerimizi yakınlaştırdık, bölgelerimizi kalkınma ağlarıyla birbirine bağladık, Türkiye’nin dünyaya erişimini güçlendirdik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi, güçlü bir altyapı ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 2027 bütçemizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yeni bir ivme kazandıracak, ülkemizin gücüne güç katacak yatırımları sürdüreceğiz."