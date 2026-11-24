İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenliğin bir çocuğun dünyasına dokunmak, onun yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlamak, hayallerine yön vermek ve geleceğe güvenle bakmasına rehberlik etmek olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Öğrencilerinin hayatında iz bırakan öğretmenlerimiz, sabırları ve fedakarlıklarıyla ülkemizin yarınlarını inşa eden en kıymetli değerlerimiz arasındadır. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekleri için her birine şükranlarımı sunuyorum."