MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş iradesini güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görecek, destekleyecek ve Türkiye'yi en ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam bu zamanlarda önemli görevler düştüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye'den amaçlarının içeride barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu vurgulayan Bahçeli, son dönemdeki gelişmelerin terör belasının Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu herkese gösterdiğini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/kWhmxv1swA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2026

Terörün, emperyalizmin maşası olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır. Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak ve bunun bir devlet politikası olduğunu, millet menfaatine bir yüksek siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın biz hak yolunda hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz."

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımının Terörsüz Türkiye olduğunu dile getiren Bahçeli, amaçlarının Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp, günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmek, kardeşliği güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek olduğuna işaret etti. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguladıklarını vurgulayan Bahçeli, "Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyor, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz. Terörsüz Türkiye'nin, ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla ilerleyen ve dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminatı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Tarihin en çalkantılı tecrübelerine şahitlik etmiş Orta Doğu'nun yine aynı kaderi yaşadığını, çok ciddi ve kırılgan süreçlere maruz kaldığını anlatan Bahçeli, Orta Doğu'da düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, iç cepheyi tahkim etmek, milli birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği, Terörsüz Bölge'dir. Bölgede tesis edilecek, barış, huzur ve kardeşlik bölgeyi onlarca yıldır içine düşmüş olduğu sarmaldan kurtaracak, tarihin kalbinin attığı bu bölgede düzen tesis edilecektir. Terörsüz Türkiye politikasıyla beraber bölgede gerçekleşen hadiseler hem milletimiz hem bölge insanı için çok önemli ve değerli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır.

Geçilen her aşama hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri her gün daha fazla belirginleşiyor. Hayatının sebep sonuç ilişkisini karıştırmış, şaşırmış, enerjisini içeride sonu olmayan mücadelelere harcayan bir toplum olmayı asla kabul etmeyeceğiz. Varsa bir hastalığımız teşhisini biz koyacak ve tedavisini biz yapacağız. Kısır döngü içine hapsedilmiş bir Türkiye özlemi duyanlara, istikrarsızlığa teslim olmuş bir bölgenin tehlikelerini göremeyenlere, küresel akla teslim olmuşlara sesleniyorum; buna izin vermeyeceğiz. Birçok defa ettiğim gibi ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir, olmamalıdır ve olmayacaktır. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz."

"İdeallerimizi gerçekleştirme yolunda aramızda tefrikaya yer yok"

Temel toplumsal meselelerin yükünü omuzlarında hissetmeyen siyasetçilerin sadece sorunu konuşacağını, çözümü konuşamayacağını belirten Bahçeli, bunun nedeninin ise çözüme dair vicdanın gelişmemesi olduğunu söyledi.

Hayatta her fedakarlığın değerli olduğunu ancak hayattan feragat etmenin yüksek bir cesarete sahiplerin nişanesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ağırlığını omuzlarında hissetmeyen, bunun sorumluluğunu yüreğinde taşımayan söze dayalı milliyetçilik sadece sesten ibarettir. Biz ise bu millet ve devlet uğruna gözünü kırpmadan canından vazgeçenlerin sorumluluğunu yüreğimizde taşıdığımız gibi gelecekte bu toprakların hiçbir evladının canından feragat etmesine meydan vermeyecek bir ideali hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyük ideallerimizi gerçekleştirme yolunda aramızda tefrikaya yer yoktur. İç cephemizi tahkim etme adına bir olacağız, birlikte olacağız, aramıza ayrıyı gayrıyı koymadan binlerce yıllık kardeşlik hukuku ve gelecek düşüncesi ile hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşacağız."

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