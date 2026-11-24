Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.

Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Dosyada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürel Sami Özer, eski SPK Daire Başkanı Erman Çete ve Ertan Aydın’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 133 oldu.