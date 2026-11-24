Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu ve vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamasına "Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" ifadeleriyle başlayan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirterek, illere göre operasyonların detaylarını paylaştı;

19 ilde "ARPA" suç örgütüne operasyon

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “ARPA” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

"Yaramazlar" suç örgütüne operasyonda 79 şüpheli yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Yaramazlar” olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Denizli'deki ikinci yasa dışı bahis soruşturması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Samsun merkezli 8 ilde 59 şüpheli yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

"Hiç kimse adaletten kaçabileceğini düşünmesin"

Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, şunları kaydetti;

Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.