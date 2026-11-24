Şirketten yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar, bu yıl da kasım indirimleri kampanyası öncesi sahte indirim teklifleri, spam mesajları ve kötü amaçlı yazılımlarla bilinçli hedefleme çalışmalarını sürdürdü.

Kaspersky çözümleri, 2026'nın ocak-ekim döneminde çevrim içi mağazaları, ödeme sistemlerini ve bankaları taklit eden kimlik avı sayfalarına yönelik 19 milyon 63 bin 77 erişim girişimini tespit ederek engelledi. Erişim girişimi sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 198,1 arttı.

Saldırıların yüzde 44,5'i çevrim içi alışveriş yapanları, yüzde 28,6'sı bankacılık hizmetlerinden yararlanan kullanıcıları hedef alırken, yüzde 26,9'unda ödeme sistemleri taklit edildi.

Bulgulara, Kaspersky Security Network verilerine dayanılarak hazırlanan yıllık çevrim içi alışveriş tehditleri raporunda yer verildi.

Tanınmış markaları taklit en çok kullanılan yöntem

Tanınmış markaların taklit edilmesi, saldırganların en sık başvurduğu yöntem olmaya devam ediyor.

Çevrim içi mağazaları ve hizmetleri hedef alan 7,1 milyondan fazla kimlik avı saldırısının yüzde 83,8'inde Amazon, Apple, Netflix, Shopify ve Alibaba Group'a ait markaların taklit edildiği belirlendi.

Kaspersky, 2025'te 606 bin 369 olan Amazon'u taklit eden kimlik avı sayfalarına yönelik erişim girişimlerinin yüzde 411,6 artarak 3 milyon 102 bin 304'e ulaştığını tespit etti.

Netflix'i taklit eden kimlik avı girişimlerinin sayısı da geçen yıla göre yüzde 70,5 artarak 1 milyon 365 bin 648'e yükseldi. Bu artış, alışveriş sezonunda indirimler ve sınırlı süreli kampanyalarla rekabet eden dijital yayın platformlarının giderek daha fazla dolandırıcılık amacıyla istismar edildiğini gösteriyor. Alışveriş sezonuna yönelik spam faaliyetlerinde de artış yaşandı.

Kaspersky, kasım ayının ilk iki haftasında indirim ve kampanya içerikli 220 bin 71 spam mesaj belirledi. Bu sayı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 50,2'lik artış anlamına geliyor.

Alışveriş sezonuna yönelik spam faaliyetlerinde artış belirlendi

Tespit edilen dolandırıcılık kampanyaları arasında telekomünikasyon satıcılarının çevrim içi mağazalarını taklit eden sayfalar, büyük markaların adı kullanılarak düzenlenen oyunlaştırılmış ödül kampanyaları ve sahte kullanıcı yorumları ile gerçeği yansıtmayan ünlü tavsiyeleriyle desteklenen sahte sayfalar yer alıyor.

Söz konusu sayfalar, perakendecileri, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında kilo verme programları sunan platformları ve cilt bakım markalarını taklit ediyor. Alışveriş sezonuna yönelik spam faaliyetlerinde de artış yaşandı.

Tespit edilen dolandırıcılık kampanyaları arasında telekomünikasyon satıcılarının çevrim içi mağazalarını taklit eden sayfalar, büyük markaların adı kullanılarak düzenlenen oyunlaştırılmış ödül kampanyaları ve sahte kullanıcı yorumları ile gerçeği yansıtmayan ünlü tavsiyeleriyle desteklenen sahte sayfalar yer alıyor.

Söz konusu sayfalar, perakendecileri, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında kilo verme programları sunan platformları ve cilt bakım markalarını taklit ediyor.

GTA VI ile saldırılar arttı

GTA VI'nın piyasaya sürülmesi de indirim sezonuyla aynı dönemde gelen yeni bir saldırı alanına neden oldu.

Kaspersky, haziran-kasım döneminde GTA VI ile ilgili içeriklerin sunumunda sunulan kötü amaçlı yazılımların ve potansiyel olarak istenmeyen çalıştırma işlemleri 27 bin 416 saldırı tespit etti.

Ayrıca oyunun da dahil olduğu, paketi var olmayan oyun konsolu paketlerini satışa sunan sahte internet siteleri belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Olga Altukhova, siber saldırganların perakende satışların ve ticari markaların internet sitelerini taklit etmek için hazır kimlik avı kitlerinden faydalandığını belirtti.

Altukhova, "Çevrim içi alışveriş yapanlara, banka müşterilerine ve ödeme sistemi kullanıcılarına yönelik kimlik avı saldırıları, büyük ölçüde otomasyon ve yapay zekanın etkisiyle bu yıl neredeyse 3 katına çıktı. Yapay zeka araçları ikna edici metin ve görseller oluşturmaya ve bunları farklı markalara, dillere ve pazarlara uyarlamaya yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.