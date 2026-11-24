İngiltere'de iş yerindeki anlaşmazlıkların ekonomik maliyetinin yılda 51,2 milyar sterline (yaklaşık 68 milyar dolar) ulaştığı açıklandı.

Uzlaştırma kurumu Acas'ın Westminster Üniversitesi araştırmacılarıyla hazırladığı rapora göre, 2025 yılında ülkede yaklaşık 14 milyon çalışan iş yerinde anlaşmazlık yaşadı. Bu rakam, çalışanların yaklaşık yüzde 46'sına karşılık geliyor.

Anlaşmazlıkların en büyük ekonomik yükünü istifa ve işten çıkarmalar oluşturdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon çalışan işinden ayrılırken, bu durumun işverenlere yıllık maliyeti 29,5 milyar sterlin olarak hesaplandı.

Çalışanların yarısından fazlası psikolojik sorun yaşıyor

Araştırmaya göre iş yerinde anlaşmazlık yaşayan çalışanların yüzde 57'si stres, kaygı veya depresyon yaşadığını bildirdi. Çalışanların yüzde 25'i ise yaşanan sorunların iş verimliliklerini düşürdüğünü belirtti.

Anlaşmazlıkların üçte birinde sorunu çözmek için herhangi bir görüşme yapılmadığı tespit edildi. Özellikle yöneticiyle yaşanan sorunların konuşulmadan bırakılması, çalışanın işten ayrılma ihtimalini artırdı.

En büyük kayıp istifalar ve işten çıkarmalar

İşverenlerin anlaşmazlıklar nedeniyle katlandığı yıllık maliyetin 9,8 milyar sterlini resmi disiplin ve şikayet süreçlerinden, 10,5 milyar sterlini ise hastalık izni ve verimlilik kaybından kaynaklandı.

Araştırmacılar, sorunların erken aşamada çözülmesinin hem çalışanların işten ayrılmasını hem de şirketlerin ekonomik kayıplarını azaltabileceğine dikkati çekti.