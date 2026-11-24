Spikerlik ve sunuculuk mesleği doğru Türkçe kullanımının yanı sıra güçlü bir iletişim becerisi ve disiplin de gerektiriyor.

TRT Akademi, bu alanda bilgi ve beceri kazanmak isteyenler için diksiyon ile birleştirilmiş Spikerlik ve Sunuculuk Eğitimi’ni hayata geçiriyor.

Doğru Türkçe kullanımı becerileri geliştirilecek

Programın ilk bölümünde katılımcıların Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır biçimde kullanmalarına yönelik diksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sözlü iletişim, konuşma organları, nefes ve ses kullanımı, Türkçenin ses özellikleri, söyleniş ve boğumlanma kusurları, vurgu, tonlama ve ulama gibi konular ele alınacak.

Metin çalışmaları, konuşma hızı, anlatım ve yerleşik yanlışlar üzerinde uygulamalar yapılacak.

Böylece katılımcıların konuşma becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Beden dili ve topluluk önünde konuşma çalışmaları da programın bu bölümünü tamamlayacak.

Spikerlik kursunda yayın aşamaları uygulamalı olarak ele alınacak

Eğitimin ikinci bölümünde spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel kuralları, yayın öncesi hazırlık süreçleri ve stüdyo uygulamaları üzerinde durulacak.

Sunum teknikleri, yayında beden dili, stüdyo kuralları, çalışma teknikleri ve yayın hataları hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

Programın önemli bir bölümünü sunum yapma uygulamaları oluşturacak.

Katılımcılar, farklı sunum örnekleri üzerinden kamera ve mikrofon karşısında kendilerini ifade etme, metinleri etkili biçimde aktarma ve yayın sırasında karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklı olma imkânı bulacak.

Müze ve kampüs gezisiyle TRT’nin yayıncılık birimlerini yakından tanıma fırsatı da sunulacak.

TRT’nin deneyimli isimleri eğitim verecek

Eğitim, TRT’de uzun yıllardır görev yapan iki deneyimli isim tarafından verilecek.

Haber spikeri Sezen Yüce ve spor spikeri Erdoğan Arıkan, mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Toplam 81 saat sürecek olan diksiyon ile birleştirilmiş Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi, 7-22 Aralık 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze düzenlenecek.

Programın teorik sınavı 22 Aralık’ta, uygulama sınavları ise 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak.

“Etkili ve Güzel Konuşma Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise yalnızca Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabiliyor.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri trtakademi.com.tr adresinden gerçekleştirilebiliyor.