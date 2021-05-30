AK Parti'de uzmanlardan oluşan heyet, anayasa çalışmalarını tamamlandı.

Çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bilgilendirildi.

Taslak anayasa önce partinin yetkili kurullarında ele alınacak.

Son haline getirildikten sonra da ittifak ortağı MHP ile paylaşılacak.

"Anayasaların bir Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istiyoruz"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Hem MHP'nin hem AK Parti'nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Bu iki anayasanın bir masa etrafında çalışılmasını ortak zeminde değerlendirilmesini tabiiki talep edeceğiz. Cumhur İttifakı ile beraber o anayasaların bir Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istiyoruz. O zaman Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek" dedi.

"Parlamenter rejimle ülke büyümedi"

Turan, muhalefet partilerinin "parlamenter sistem"e dönüş taleplerine de şu sözlerle değindi.

"Parlamenter rejim ülkeyi büyütmedi ki, parlamenter rejim dünyada Türkiye'yi bir yere taşımadı ki, koalisyon kavgalarından başka ne oldu şimdiye kadar? Benim iddiam odur ki, şu an parlamenter rejimi istiyormuş gibi yapan partiler bile sadece 'Erdoğan olmasın' diye, sadece 'hükümet başarılı olmasın' diye bir söylem geliştiriyorlar."

"Yeni sistemden geri dönüş olmaz"

Bülent Turan, milletin parlamenter sistem ile ilgili son sözü sandıkta söylediğini hatırlattı.

"Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir. Artık direkt halkın oyları ile seçilen bir Cumhurbaşkanı, bir Başkan vardır. Partiler değişse de yüzyıllar geçse de bundan geri dönüş olmaz artık."