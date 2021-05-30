Batı Trakya ve başkent Atina'yı kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu’nu, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Beraberindeki heyetle Gümülcine’ye geçen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek, azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

"Müftülerimiz, birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlıyor"

Çavuşoğlu, müftülerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluktaki temaslarının ardından Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesine gitti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

Liseye gelişinde okulun Türk öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, buraya gelişinde evlerinin önünde kendisini bekleyen soydaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyareti için kendisine teşekkür eden soydaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra, Gümülcine’ye bağlı Türk köyü Çepelli’de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.