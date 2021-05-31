Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" döneminin ardından 17 Mayıs'ta "kademeli normalleşme" dönemine geçilmişti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" sürecinde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

Normalleşmenin yol haritası kabine toplantısında belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında COVID-19 ile mücadele ve kademeli normalleşme planının görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınması tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de 30 Mayıs 2021 tarihinde 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı. 582 yeni hasta tespit edildi.

Vefat sayısındaki düşüş devam ediyor, 134 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911 oldu.

Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 01.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 18, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 673 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 691'e ulaştı.