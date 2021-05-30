Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 36 bini, Hindistan'da 28 milyon 46 bini, Brezilya'da 16 milyon 471 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 874 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve COVID-19 önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen'in kaleme aldıkları çalışmada, Çin'in COVID-19'u Vuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini "tersine mühendislik" yaparak gizlediği öne sürüldü.

İtalya'da günlük vaka sayılarının birkaç haftadır 5 binin altında seyretmesi sebebiyle Sardinya Adası, Molise ve Friuli Venezia Giulia bölgeleri yarından itibaren risksiz "beyaz" kategoriye alınacak. Bu bölgelerde salgın tedbirleri tamamen gevşetilecek.

Malezya Ulusal COVID-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 15 Haziran'dan itibaren ülkedeki 500 kliniğin aşı uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran'dan itibaren ikinci doz COVID-19 aşısı yaptıranların ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.