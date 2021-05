Süveyş Kanal İdaresi, kazayla ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Kazanın Mısır topraklarında gerçekleşmiş olması nedeniyle Mısır yargısının yetkili olduğu ve dolayısıyla uluslararası tahkime başvurulmayacağı ifade edildi.

"The Ever Given" adlı gemi yaklaşık iki ay önce karaya oturarak 6 gün boyunca Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olmuştu.

Süveyş Kanal İdaresi 25 Mayıs'ta The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 916 milyon dolardan 550 milyon dolara indirdiklerini açıklamıştı.