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Gündem
AA 07.06.2025 13:51

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?

Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

"Uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı"

Hastanenin başhekimi İsmet Topçu Zeyrek'in gece, evindeki havuz motorunun içindeki suda, elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu, daha sonra yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş olduğunu ifade eden Topçu, "Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekler devam etti" dedi.

 

Topçu, tedavinin kolaylaştırılması için daha ileri bir tedavi yöntemi uyguladıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulanmaya karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesinden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı saat 5, 5 buçuk arasında uygulama başladı. Bu uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Ama geldiğinden bu yana, bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu. Bunlardan birisi de böbrekti. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. Şimdi aldığım bilgilere göre, son 2 saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi."

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