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Gündem
TRT Haber 07.06.2025 13:32

Bayramın ilk günündeki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 1128 kişi yaralandı.

Bayramın ilk günündeki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bayramın ilk gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 1128 kişi yaralandı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

12 bin 407 araca radar işlemi yapıldı

Kurban Bayramı'nın 1. gününde 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerince 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56

Yerlikaya, aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederek şunları aktardı:

"Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."  

 

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Ali Yerlikaya Trafik Kazası
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