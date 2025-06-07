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Türkiye
AA 07.06.2025 13:02

Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde perşembe günü kaybolan 13 yaşındaki Burak Koçak’ı arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.

Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan 13 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 96 kişilik ekiple yapılıyor.

Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait iz arıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Burak Koçak, için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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