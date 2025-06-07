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Türkiye
İHA 07.06.2025 14:28

Geyik böceğini öldürene 557 bin lira ceza kesilecek

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "kırmızı liste"de yer alan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana’nın Feke ilçesinde görüntülendi. Böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezası 557 bin 212 TL.

Geyik böceğini öldürene 557 bin lira ceza kesilecek

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir köy evine girdi. Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti. Yöre sakinlerini bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Zarar verilmesi ve ticareti yasak cezası: 557 bin TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de, türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi.

Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi. Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu öğrenildi.

Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.

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