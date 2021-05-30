Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Kamil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alındı.

Başbakan Netanyahu Kamil'e, İsrail'in, Hamas'ın elindeki esirlerin en kısa zamanda iade edilmesi talebini iletti.

Mısır tarafından ise henüz görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kamil'in sonraki durağı Ramallah

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Kamil'in İsrail ziyaretinin ardından Ramallah'a ve sonrasında Gazze'ye geçmesi bekleniyor.

Kamil'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de Mısır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.