Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlık bürokratlarının yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri ile ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıya katıldı.

Toplantıda, kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.

Savunma hakkının geliştirilmesi, koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Mahkemeye erişim hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın korunması gibi konular da ele alındı.